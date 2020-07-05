В Москве пожарные спасли попавших в коллектор уток

Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли в деревне Зыбино Троицкого административного округа семейство уток, попавших в коллектор.

Пожарные надели гидрокостюмы и спустились в коллектор через люк. Там они поймали уток и выпустили в ближайшем пруду.

22 мая сообщалось, что спасатели достали из водопроводного коллектора упавших туда утят в районе Строгино. Пожарные с помощью штурмовой лестницы спустилась в коллектор, поймали и посадили утят в коробку, после чего достали птенцов из ямы.