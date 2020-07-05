Сектор Газа запустил две ракеты по территории Израиля

Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории государства Израиль. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter в воскресенье, 5 июля.

«<…> были выявлены два запуска из сектора Газа на территорию Израиля», — сообщили израильские силы обороны.

Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее пресс-служба сообщила об объявлении воздушной тревоги в районах, прилегающих к сектору Газа.

В прошлый раз две ракеты по израильской территории со стороны сектора Газа были запущены 26 июня. Тогда они упали на открытой местности: в районе Шаар-ха-Негев в южной части Израиля и в пределах территории сектора Газа.

6 мая армия Израиля нанесла удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа по территории страны.