Российского фотографа Берменьева обвинили в изнасиловании

Знаменитого российского фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании. Об этом 5 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Обвинения выдвинула модель Дарья Ф., которая согласилась принять участие в кастинге, устраиваемом Берменьевым в своей студии, расположенной в квартире на Зоологической улице в Москве. Девушка пришла туда, и фотограф предложил ей вина, она согласилась. После этого Берменьев отвел ее в спальню, где изнасиловал. По словам девушки, Берменьев не применял к ней силу и не был с ней груб.

После этого он отвел ее в ванную, провел с ней светскую беседу. Фотограф не удерживал девушку у себя и после того, как отпустил ее, поинтересовался, как она добралась до дома.

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