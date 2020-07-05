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Вышедшая из берегов река на Украине затопила почти 250 домов

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Фото: dsns.gov.ua
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Река Катинка, вышедшая из берегов в результате продолжительных ливней во Львовской области Украины, затопила 241 жилой дом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«4 июля в 7:11 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, <...> разлилась река Катинка в четырех населенных пунктах, в результате чего произошло подтопление 241 жилого дома, 241 подвала жилых домов, 408 приусадебных участков, 264 хозяйственных построек, 386 колодцев и 13 га сельскохозяйственных угодий, трех участков дорог, повреждены 20 пешеходных переходов и 18 транспортных переездов через реку, отсутствует транспортное сообщение с 20 домами», — говорится в сообщении.

В течение всего дня воскресенья подразделениями госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводится мониторинг уровня воды, кроме того, удалось откачать воду из девяти колодцев и шести подвалов жилых домов.

В последние дни несколько областей Западной Украины оказались затопленными. Наводнение обрушилось на пять западных регионов: Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

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