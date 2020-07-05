В Казахстане ажиотажный спрос на лекарства привел к их дефициту

В Казахстане возник повышенный спрос на определенные препараты, например парацетамол, на фоне пандемии коронавируса. Это привело к дефициту этих медикаментов в стране. Такое заявление сделал вице-премьер республики Ералы Тугжанов в воскресенье, 5 июля.

«На сегодня в аптеках отмечается определенный дефицит лекарственных средств. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, повышенный спрос со стороны населения. Люди массово скупают лекарства — по 10 или более упаковок парацетамола и других лекарств», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в мае в Алма-Ате за месяц продали 50 тыс. упаковок парацетамола, а теперь ежедневно их скупают по 100 тыс. штук. Ажиотажный спрос наблюдается и на медицинские аппараты: если раньше в год продавалось порядка 100 тыс. градусников, то сейчас это количество раскупили за неделю.

Однако, по словам Тугжанова, не только ажиотажный спрос привел к дефициту определенных лекарств, но и действия перекупщиков. Вице-премьер отметил, что правоохранительным органам уже даны указания по контролю за ростом цен на медикаменты.

«В-третьих, отечественное производство покрывает 13% лекарств, 87% лекарств импортируется. Это, безусловно, влияет на обеспеченность ими», — подытожил он.

Дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов, как заверил политик, в скором времени будет решен полностью. Так, по его словам, на рынок уже поступило более 800 тыс. упаковок парацетамола, а в ближайшую неделю ожидается поставка еще 900 тыс. Вдобавок к этому аптеки уже получили 70 тыс. упаковок «Ингавирина». Отгрузку антибиотиков также уже начали. Тугжанов отметил, что граждане могут купить аналоги этих лекарств.

Ранее в этот же день президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter отметил справедливость жалоб граждан Казахстана на необоснованный рост цен на основные лекарственные средства в аптеках. Глава республики призвал правительство и правоохранительные органы решить проблему и привлечь виновных к ответственности.

В воскресенье в Казахстане вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно введенным карантинным мерам в стране ограничено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе семейные и памятные.

Работу остановили салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

Кроме этого, перемещение граждан по улицам, паркам и скверам ограничено — нельзя собираться в группы более трех человек.

2 июля правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрирован 47 171 случай коронавирусной инфекции, скончались 232 пациента, передает «Интерфакс».