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Пассажирский автобус Москва–Дагестан сгорел в Домодедове

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Фото: РЕН ТВ
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Автобус, перевозивший пассажиров из Москвы в Дагестан, сгорел на трассе «Дон» в подмосковном Домодедове. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В момент ЧП в его салоне находились 16 человек.

«В Домодедове на 36-м км трассы М-4 загорелся автобус Volvo, следовавший из Москвы в Дагестан. В автобусе находились 16 человек», — уточнил источник агентства.

В результате возгорания площадью 10 кв. м никто не пострадал. Пассажиры сгоревшего автобуса уехали следующим рейсом.

В феврале школьный автобус сгорел на трассе в Тюменской области. В результате случившегося никто не пострадал. По факту пожара следователи организовали проверку.

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