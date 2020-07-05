Два авианосца и бомбардировщик США провели учения в Южно-Китайском море

Авианосцы США «Нимиц» и «Рональд Рейган» провели учения в Южно-Китайском море. В них также принял участие стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом сообщило командование Тихоокеанского флота США в воскресенье, 5 июля.

Самолет провел 28-часовую миссию для того, чтобы подтвердить приверженность индо-тихоокеанского командования ВС США безопасности и стабильности подведомственного ему региона, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно о переброске бомбардировщика B-52Н на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана. Это произошло на фоне происходящих в Южно-Китайском море крупномасштабных учений военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море. Данные действия, как отметили в Пентагоне, нарушают китайские обязательства в рамках декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Госсекретарь США Майк Помпео за два дня до этого заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи», а также добавил, что такое поведение Пекина недопустимо.