В полиции Австрии сообщили о втором задержании по делу об убийстве россиянина
Полиция Австрии провела второе задержание по делу об убийстве гражданина РФ в пригороде Вены. Об этом 5 июля сообщил председатель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии», — приводит ее слова «РИА Новости».
Поздно вечером 4 июля сотрудники полицейского подразделения Cobra задержали подозреваемого в убийстве российского гражданина в городе Герасдорф близ Вены.
Ранее Австрийское агентство печати сообщило, что в городе Герасдорф застрелили просителя убежища из России. Инцидент произошел около 19:30 вечера 4 июля.