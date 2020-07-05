В полиции Австрии сообщили о втором задержании по делу об убийстве россиянина

Полиция Австрии провела второе задержание по делу об убийстве гражданина РФ в пригороде Вены. Об этом 5 июля сообщил председатель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии», — приводит ее слова «РИА Новости».

Поздно вечером 4 июля сотрудники полицейского подразделения Cobra задержали подозреваемого в убийстве российского гражданина в городе Герасдорф близ Вены.

Ранее Австрийское агентство печати сообщило, что в городе Герасдорф застрелили просителя убежища из России. Инцидент произошел около 19:30 вечера 4 июля.