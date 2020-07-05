Северную часть Нагорного парка во Владивостоке благоустроят в этом году

Работы по благоустройству Нагорного парка во Владивостоке начнутся в этом году. Совладелец компании «ДНС» и директор НКО «Приморский фонд содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив» Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook рассказал, как будет выглядеть это общественное пространство.

В настоящее время готова вся документация, получены предварительные разрешения и техусловия. По задумке проектировщиков парк будет состоять из северной «Зеленой» части и южной «Видовой». В этом году запланировано обновление северной, исторической территории. Стоимость работ первого этапа составит 107 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. В Нагорном парке появятся видовая площадка, сцена с амфитеатром, детская развлекательная зона, площадка для воркаута, пруд с набережной, фудкорт.

«За строительный сезон можем не успеть полностью выполнить первую часть парка, но будем спешить. В следующем году планируем сделать видовую часть», — сообщил Дмитрий Алексеев.

Добавим, что в Покровском парке во Владивостоке построят новую пешеходную зону. Территорию планируют благоустроить до конца июля. Пешеходная дорожка будет отделена от зеленой зоны парка бетонными бортовыми камнями. Новую брусчатку уложат на площади около 1,7 тыс. кв. м. В концепции Покровского парка, которую ранее разработала администрация Владивостока, обозначены четыре функциональные зоны, в том числе территория храмового комплекса.