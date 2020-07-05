Прямой эфир

Северную часть Нагорного парка во Владивостоке благоустроят в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по благоустройству Нагорного парка во Владивостоке начнутся в этом году. Совладелец компании «ДНС» и директор НКО «Приморский фонд содействия инвестированию и развития предпринимательских и социальных инициатив» Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook рассказал, как будет выглядеть это общественное пространство.

В настоящее время готова вся документация, получены предварительные разрешения и техусловия. По задумке проектировщиков парк будет состоять из северной «Зеленой» части и южной «Видовой». В этом году запланировано обновление северной, исторической территории. Стоимость работ первого этапа составит 107 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. В Нагорном парке появятся видовая площадка, сцена с амфитеатром, детская развлекательная зона, площадка для воркаута, пруд с набережной, фудкорт.

«За строительный сезон можем не успеть полностью выполнить первую часть парка, но будем спешить. В следующем году планируем сделать видовую часть», — сообщил Дмитрий Алексеев.

Добавим, что в Покровском парке во Владивостоке построят новую пешеходную зону. Территорию планируют благоустроить до конца июля. Пешеходная дорожка будет отделена от зеленой зоны парка бетонными бортовыми камнями. Новую брусчатку уложат на площади около 1,7 тыс. кв. м. В концепции Покровского парка, которую ранее разработала администрация Владивостока, обозначены четыре функциональные зоны, в том числе территория храмового комплекса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020