В МЧС заявили об отсутствии угрозы дальнейшего обрушения ТЦ в Зуевке

Угрозы дальнейшего обрушения строящегося здания торгового центра в городе Зуевка Кировской области нет. Об этом 5 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В настоящее время производится разбор упавших конструкций и расчистка территории. Площадь обрушения составила 250 кв. м. В результате происшествия погибли три человека, один травмирован.

Обрушение перекрытий в строящемся здании магазина в Зуевке по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в воскресенье. Погибли три человека, одного госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.