Тела трех погибших извлекли из-под завалов на стройке под Кировом

В Кировской области из-под завалов строящегося торгового центра в городе Зуевка извлечены тела трех погибших. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

«Трое тел извлекли», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Обрушение перекрытий в строящемся здании по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в этот же день. В результате ЧП погибли три человека и один пострадал.

Травмированного рабочего, как сообщалось, которого ранее вызволили из-под завалов, вертолетом доставят в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.