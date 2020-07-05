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Тела трех погибших извлекли из-под завалов на стройке под Кировом

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Фото: ГУ МЧС по Кировской обрасти
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В Кировской области из-под завалов строящегося торгового центра в городе Зуевка извлечены тела трех погибших. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

«Трое тел извлекли», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Обрушение перекрытий в строящемся здании по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в этот же день. В результате ЧП погибли три человека и один пострадал.

Травмированного рабочего, как сообщалось, которого ранее вызволили из-под завалов, вертолетом доставят в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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