Очевидец рассказал о песчаной буре в палаточном лагере в Красноярске

Очевидец инцидента в Красноярском крае, где во время сильного ветра и грозы был разрушен палаточный лагерь, Игорь Филипов 5 июля рассказал, что во время разгула стихии образовалась песчаная буря.

«Резко поднялся шквалистый ветер. Дети все спали в палатках, мы сидели у костра. Ветер был настолько сильный, что весь песок, который был на пляже, подняло вверх. Получилась песчаная буря. И глаза забило песком. Мы на ощупь передвигались. Я видел, что одну палатку уже сложило. Детей перенесли в машину. И всё остальное время находились там», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам Филипова, всё закончилось через 30 минут. Люди стали друг другу помогать и разгребать образовавшиеся завалы. При этом за два часа до происшествия «было зарево», а за субботу дважды гремела гроза.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Колон Дзержинского района на озере Маслеево. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих на берегу водоема. Также было повреждено около 20 автомобилей и 10 палаток.

В результате происшествия погиб один человек. Кроме того, четыре человека, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.