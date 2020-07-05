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Звезда сериала «Папины дочки» оказался в реанимации

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Фото: Instagram/kazakovfly
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Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в популярном телесериале «Папины дочки», попал в реанимацию. Об этом он рассказал 5 июля на своей странице в Instagram.

Актер опубликовал снимок, на котором у него обработаны йодом и перебинтованы обе ноги. Также видно, что у Казакова кровотечение.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — подписал он снимок.

Подробности случившегося с ним артист пообещал рассказать позже. Подписчики поинтересовались самочувствием актера и пожелали ему выздоровления.

В ноябре 2019 года актер и музыкант Петр Мамонов рассказал о своем самочувствии после перенесенной накануне операции. Тогда он рассказал, что врачи обещали его вылечить после обширного инфаркта.

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