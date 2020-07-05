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Der Spiegel сообщил о мужской ДНК в допинг-пробе Зайцевой

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой обнаружена мужская ДНК. Об этом 5 июля сообщило издание Der Spiegel.

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Сообщается, что проба была взята в октябре 2014 года. Позднее ее результаты были представлены в Международный олимпийский комитет (МОК), где данные пробы сочли как доказательство мошенничества.

По данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

1 декабря 2017 года комиссия МОКа под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, объявила о наказании Зайцевой: ее результаты на Играх-2014 были аннулированы, она — пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах. Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков при этом заявил, что биатлонистка постоянно использовала допинг. Позднее Зайцева обвинила Родченкова в том, что не может найти себе работу.

Зайцева объявила о завершении карьеры в январе 2015 года. При поддержке экс-руководителя СБР Михаила Прохорова экс-биатлонистка вместе с партнерами по сборной Яной Романовой и Ольгой Вилухиной запустили процесс в суде Нью-Йорка с иском к Родченкову на $30 млн. Однако пока у россиянки нет понимания, в какие сроки дело будет рассмотрено.

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