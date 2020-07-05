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Неадекватного мужчину заподозрили в поджоге школы в Астрахани

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Фото: МЧС РФ
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В Астрахани рано утром в воскресенье, 5 июля, загорелась школа на территории областного противотуберкулезного диспансера. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали 44-летнего жителя Наримановского района, который ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. В ведомстве отметили, что мужчина находился в неадекватном состоянии.

«Он находился в неадекватном состоянии и будет направлен на медосвидетельствование с признаками опьянения. Предварительно установлено, что он с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог одного из помещений через окно», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый объяснил свой поступок необходимостью возведения новой школы. По его словам, здание слишком старое, а прежде чем построить новое, это надо сжечь.

Директор образовательного учреждения сообщила, что после ЧП первый этаж школы нуждается в ремонте, так как пробравшийся внутрь злоумышленник сначала разгромил обстановку, а затем совершил поджог.

14 июня в Республике Алтай сгорела самая высокогорная часовня России, расположенная у озера Ак-Кем Усть-Коксинского района. Позднее стражи порядка задержали подозреваемого в поджоге церкви. Сообщалось, что им является житель Новосибирска — основатель секты имени Люцифера. Он называет себя шаманом дьявола и создателем собственной сатанинской секты. В Горный Алтай он приехал несколько лет назад.

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