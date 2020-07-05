В Иране за сутки от COVID-19 погибло рекордное число пациентов

За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались рекордные 163 пациента. Об этом сообщает 5 июля агентство ISNA со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью минздрава Сима Садат Лари

За этот же период зафиксированы 1560 новых случаев болезни. «Общее число инфицированных достигло 240 438», — отметила врач. Общее число летальных исходов достигло 11 571 человека.

В начале мая в Иране зафиксировали менее полусотни летальных исходов от COVID-19. Это стало самым низким показателем с момента начала пандемии коронавируса.

20 апреля власти Ирана сняли карантинные ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным Worldometer на 5 июля, в мире зарегистрировано свыше 11,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 533 тыс. пациентов, вылечились более 6,4 млн.

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