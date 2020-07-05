Назван способный замедлить старение продукт

Брокколи может предотвратить развитие возрастных болезней. Об этом 5 июля сообщило издание Change.

Специалисты отметили, что в этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также много сульфорафана, который способен замедлить процессы старения.

Также брокколи полезно употреблять людям, страдающим от диабета, поскольку этот продукт помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина, а также полезен для профилактики инфаркта и заболеваний кишечника.

Ранее, в воскресенье, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинскиx наук Михаил Гинзбург заявил, что горох является продуктом, который поможет защитить организм от развития онкологических заболеваний и укрепить кости.