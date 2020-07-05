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Маленькие гостиницы России получат субсидии на покупку масок для сотрудников

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Небольшие гостиницы вместимостью не более 100 номеров получат субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Об этом 5 июля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — сказала она на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».

Ранее, 30 июня, Догузова заявила, что курортный сезон в России может быть продлен до конца октября. Она добавила, что Ростуризм готов поддержать туроператоров в осенний период.

С 1 июля 70 российских регионов начнут принимать туристов. Ожидается, что курортный сезон завершится позднее обычного, в октябре–декабре. Власти заверили, что цены в отелях страны сохранятся на уровне 2018–2019 годов.

Ранее в этот день в Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении цен на семидневные туры с заездом на 7–10 июля. Так, самый дешевый турпакет на двух человек с вылетом из Москвы в Калининград обойдется в 18,5 тыс. рублей, на курорты Черного моря — в 19,5 тыс. рублей, на Байкал — в 46,8 тыс. рублей.

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