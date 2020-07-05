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Зеленский пообещал сделать украинский флот образцом современности

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал делать всё для того, чтобы военно-морские силы страны стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью. Об этом он заявил 5 июля в ходе выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

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«Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу», — цитируют президента местные СМИ.

По словам Зеленского, он примет все меры, чтобы страна стала морской державой не в воспоминаниях, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему черноморской безопасности, добавил политик.

Важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса «Нептун», а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Как стало известно ранее, власти Одессы спрятали с улиц, где мог проехать кортеж Зеленского, все мусорные баки.

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