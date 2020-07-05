Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном

Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание. Об этом говорится 5 июля в сообщении на сайте мэра Москвы.

Как уточняется, на московских природных территориях можно встретить диких кабанов. Их видели в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах ТиНАО.

«Экологи напоминают, что кабаны — одни из самых опасных зверей столичного региона, при встрече с ним надо соблюдать определенные правила», — говорится в сообщении.

В случае опасности животные могут быть крайне агрессивными, особенно кабаниха с поросятами. Звери могут нанести серьезные травмы человеку, поэтому при встрече с диким кабаном специалисты советуют замереть и постараться не привлекать к себе внимание. В таком случае животное может даже не заметить человека.

Если надо уйти, то делать это нужно медленно, лицом к зверю. При встрече нельзя приближаться к кабану и смотреть на него в упор.

«Лучший способ спастись от нападающего кабана — залезть на ближайшее дерево. Если дерева нет, в момент нападения надо резко увернуться. Пока животное будет разворачиваться, постарайтесь найти укрытие», — советуют экологи.

В декабре 2019 года на территории национального парка «Лосиный остров» поселилась лосиха необычного окраса. Все ее тело покрывают веснушки.