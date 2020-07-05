Прямой эфир

Москвичам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дикие кабаны не станут нападать на человека без повода, поэтому при встрече с животным следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание. Об этом говорится 5 июля в сообщении на сайте мэра Москвы.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Как уточняется, на московских природных территориях можно встретить диких кабанов. Их видели в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах ТиНАО.

«Экологи напоминают, что кабаны — одни из самых опасных зверей столичного региона, при встрече с ним надо соблюдать определенные правила», — говорится в сообщении.

В случае опасности животные могут быть крайне агрессивными, особенно кабаниха с поросятами. Звери могут нанести серьезные травмы человеку, поэтому при встрече с диким кабаном специалисты советуют замереть и постараться не привлекать к себе внимание. В таком случае животное может даже не заметить человека.

Если надо уйти, то делать это нужно медленно, лицом к зверю. При встрече нельзя приближаться к кабану и смотреть на него в упор.

«Лучший способ спастись от нападающего кабана — залезть на ближайшее дерево. Если дерева нет, в момент нападения надо резко увернуться. Пока животное будет разворачиваться, постарайтесь найти укрытие», — советуют экологи.

В декабре 2019 года на территории национального парка «Лосиный остров» поселилась лосиха необычного окраса. Все ее тело покрывают веснушки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020