Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 450 тысяч

В России после коронавируса полностью выздоровели более 450 тыс. пациентов. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«В России зарегистрирован 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных», — говорится в сообщении.

При этом за последние сутки в стране выявили 6736 новых случаев заболевания. Также было зафиксировано 134 летальных исхода, 3871 человек выздоровел.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 5 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 533 тыс. человек, вылечились более 6,4 млн.

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