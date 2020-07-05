Прямой эфир
Сюжет:

Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 450 тысяч

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России после коронавируса полностью выздоровели более 450 тыс. пациентов. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«В России зарегистрирован 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных», — говорится в сообщении.

При этом за последние сутки в стране выявили 6736 новых случаев заболевания. Также было зафиксировано 134 летальных исхода, 3871 человек выздоровел.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 5 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 533 тыс. человек, вылечились более 6,4 млн.

к

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020