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Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Такое заявление он сделал на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге 4 июля, пишет «Газета.ру».

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«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Бородай также прокомментировал прошедшее в РФ голосование по поправкам к Конституции. В нем принимали участие также жители Донбасса с российскими паспортами.

«Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам — это очень важный шаг», — отметил он.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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