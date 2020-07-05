Собянин назвал вложенную в развитие Новой Москвы сумму

Около 300 млрд рублей вложили власти российской столицы на развитие Новой Москвы за восемь лет. Об этом 5 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Но бизнес вложил еще больше — триллион 200 миллиардов», — добавил столичный градоначальник.

По его словам, за восемь лет в Новой Москве построили больше 200 км дорог, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Также метростроители возвели восемь станций метро.

Как в начале июня сообщил Собянин, количество рабочих мест в Новой Москве за восемь лет выросло в три раза.

В ближайшие годы и даже десятилетия Новая Москва останется крупнейшей территорией комплексного развития не только в столице, но и в стране в целом, добавил мэр.