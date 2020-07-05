В Одессе к приезду Зеленского спрятали все мусорные контейнеры

Власти Одессы спрятали с улиц, где мог проехать кортеж президента Украины Владимира Зеленского, все мусорные баки. Об этом сообщили 4 июля местные жители.

Как написала на своей странице в Facebook местная жительница Ольга Квасницкая, чиновники принимают «безмозглые решения».

«Главное для президента картинку сделать, а люди потерпят... Цинизм и пренебрежение!», — написала она, показав на видеозаписи четыре пластиковых мусорных бака на тротуаре Французского бульвара.

Как утверждает женщина, мусорные контейнеры никогда не стояли на бульваре. При этом над тротуаром напротив находится здание в аварийном состоянии, с которого время от времени на мостовую падают куски штукатурки. Таким образом, местные власти перекрыли единственный безопасный тротуар на улице.

Как стало известно 3 июля, на рынках, в заведениях общепита, объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами на Украине зафиксировали 2788 нарушений требований эпидемиологической безопасности. Проверки проводили с 19 июня текущего года.