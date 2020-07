Billboard составил список лучших летних треков из 90-х

Автор журнала Billboard Анна Чан составила список лучших летних песен, которые были популярно в 1990 годах и занимали в это время первое места в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.

По мнение автора рейтинга, абсолютным лидером 1990 года была Мэрайя Кэри с заглавной песней Vision of love с одноименного дебютного альбома певицы. Композиция написана в стиле поп R&B и 22 недели находилась в рейтинге Billboard hot 100, причем четыре из них на первом месте.

Также в список лучший летних треков Чан включила канадского певца Брайана Адамса и его композицию Everything I do (I do it for you) из фильма «Робин Гуд: принц воров», за которую исполнитель получил премию «Грэмми» и номинацию на «Оскар».

В список также вошли рэпер Sir Mix-a-Lot (Энтони Л. Рэй) с песней Baby got back, кавер-версия хита Элвиса Пресли Can’t help falling in love, только в исполнении британской группы UB40, группа All-4-One и их композиция в жанре ритм-н-блюз I swear, а также песня Waterfalls женской хип-хоп группы TLC.

Кроме того в рейтинг вошла незабвенная классика — дуэт Los Del Rio с хитом Macarena. Также Чан отметила рэпера Puff Daddy с треком I’ll be missing you, R&B-певиц Брэнди и Монику с песней The boy is mine, а также Кристину Агилеру с синглом Genie in a bottle, которая пять недель подряд возглавляла Billboard hot 100 и была номинирована на премию «Грэмми».

В апреле сообщалось, что песня Happy исполнителя Фарелла Уильямса, написанная в качестве саундтрека к мультфильму «Гадкий я 2», стала самой популярной за 10 лет.