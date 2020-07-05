Врач предупредил об опасности новой волны коронавируса из-за ОРВИ

Необходимо заранее готовиться к новой волне коронавируса, которую стоит ждать в ноябре-декабре, так как она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими симптомами. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

По его словам, в ноябре и декабре ожидается рост респираторных заболеваний, как и каждый год, в связи с чем будет сложно отличить больных ОРВИ от больных COVID-19. Эйдельман назвал такое положение дел «большой проблемой».

Врач считает, что к ноябрю, когда ожидается новая волна эпидемии сезонная вспышка респираторных заболеваний, необходимо полностью мобилизовать систему здравоохранения. Также он выразил уверенность, что осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений.

Эйдельман считает, что на данный момент по всему миру наблюдается предсказанное еще весной 2020 года распространение второй волны коронавируса. Он отметил, что это уже наблюдается даже в странах, где прирост небольшой, например, в Италии и Германии, а также в Индии, где рост выявленных пациентов с COVID-19 очень значительный.

При этом Эйдельман заявил, что вводить новые ограничения по всей стране сейчас неправильно, так как это приведет к усугублению экономического кризиса, но считает, что необходимы региональные карантинные меры в местах, где появляется много выявленных случаев коронавируса.

Ранее 5 июля сообщалось, что российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.

4 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.