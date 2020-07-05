В Балтиморе протестующие сбросили памятник Колумбу в залив

Активисты в городе Балтимор в американском штате Мэриленд, под грохот фейерверков в честь Дня независимости США, выбросили памятник Христофору Колумбу в залив. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Baltimore Sun.

Протестующие с криками двинулась в район, называемый Маленькой Италией, дойдя до статуи они накинула нее веревки и скинули с постамента, после чего выкатили памятник к заливу и выкинули в воду.

Как отмечает газета, это один из трех памятников Колумбу в городе.

Статуя сделана из итальянского каррарского мрамора, принадлежала городу и была торжественно открыта 8 октября 1984 года бывшим мэром Уильямом Дональдом Шефером и президентом Рональдом Рейганом.

На фоне протестов, вызванных гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в США начался снос памятников историческим деятелям, которые, по мнению протестующих, причастны к угнетению чернокожих.

25 июня в Нью-Хейвене снесли памятник Христофору Колумбу. Монумент располагался в парке более 100 лет.

Ранее 10 июня обрушили памятник путешественнику в Ричмонде. Левые активисты обвиняют первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки.

Разрушать памятники Колумбу в США начали месяц назад.