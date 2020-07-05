Канье Уэст намерен бороться за пост президента США

Американский рэпер Канье Уэст в своем Twitter в субботу, 4 июля, вновь объявил, что намерен принять участие в президентских выборах США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал он.

Пока неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост главы государства, однако свое сообщение он сопроводил хештегом «Видение2020».

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск немедленно откликнулся на заявление музыканта.

«Я полностью тебя поддерживаю», — ответил Маск Уэсту в Twitter.

Это не первый раз, когда рэпер заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил, что собирается баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В апреле журнал Forbes признал американского хип-хоп-исполнителя миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд.

Традиционно реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. Однако есть примеры, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — предприниматель Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.