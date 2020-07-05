Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве россиянина в Австрии

В Австрии поздно вечером в субботу, 4 июля, сотрудники полицейского подразделения Cobra задержали подозреваемого в убийстве российского гражданина в городе Герасдорф близ Вены. Портал Laumat опубликовал видео, на котором запечатлен момент захвата.

Предполагаемый преступник пытался скрыться по шоссе, преследуемый полицией. В Линце его удалось остановить. На кадрах видно, как правоохранители ведут мужчину к машине, после чего усаживают его.

Как отмечает австрийское издание, при задержании он не оказывал сопротивления.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер пояснил, что предполагаемый убийца также оказался гражданином России.

Ранее Австрийское агентство печати сообщило, что в австрийском городе Герасдорф застрелили просителя убежища из России. Инцидент произошел около 19:30 вечера 4 июля.