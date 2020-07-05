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Подруга Эпштейна может дать показания против принца британского принца

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Гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых финансиста Джеффри Эпштейна. По данным американской прокуратуры, Максвелл много лет состояла в близких отношениях с Эпштейном, находила для него и его знакомых девушек и склоняла их к предоставлению сексуальных услуг, устраивая так, чтобы они не обращались в полицию.

Максвелл может грозить до 35 лет тюрьмы, и она, по мнению журналиста Найджела Коуторна, написавшего книгу о дружбе Эпштейна с принцем, может пойти на сделку со следствием. По словам Коуторна, под давлением она может подтвердить, что у сына королевы Елизаветы II была сексуальная связь с девушками, которых Эпштейн склонял к проституции.

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