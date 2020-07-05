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Трамп принял авиапарад перед Белым домом в честь Дня независимости США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп принял масштабный авиапарад, который приурочен к празднованию Дня независимости 4 июля.

Отмечается, что перед выступлением американского лидера в небе на Белым домом появился так называемый борт номер один, а затем на лужайку перед монументом Линкольна высадились военные парашютисты.

После речи президента парад продолжился. Собравшиеся зрители могли наблюдать пролет знаменитого Boeing B-17 Flying Fortress, «Мустанги», а также B-29 Superfortress. Кроме того, в небе в числе современной техники показались Rockwell B-1 Lancer, F-22 Raptor, F-35 Lightning II.

Другую эпоху представили вертолеты Bell H-13, Bell UH-1 и CH-47, палубные истребители Chance Vought F4U Corsair и штурмовики Douglas A-26 Invader, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее 4 июля сообщалось, что Трамп празднует День независимости с медицинскими работниками, полицейскими и военными, а также членами их семей. Празднование проходит на южной лужайке Белого дома, где для гостей установлены столы, там же находятся пушки для салюта.

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее призвала граждан не ходить на массовые мероприятия по случаю Дня независимости в связи с распространением коронавируса.

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.

В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.

Американцы празднуют день принятия Декларации независимости США 4 июля. Документ, одобренный в 1776 году, провозгласил независимость Соединенных Штатов от Великобритании. В 1938 году конгресс США присвоил Дню независимости статус федерального праздника.

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