Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны третьих стран. Так сенатор отреагировал на обещание министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать полуостров частью РФ.

Вместе с тем политик отметил, что его не удивляет высказывание главы турецкого МИДа, но выразил уверенность, что мировое сообщество рано или поздно будет вынуждено признать Крым российским, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.

«Для Крыма самое главное признание — это признание и поддержка России», — цитирует Цекова «РИА Новости».

В свою очередь, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу «чересчур переигрывает» в своих заявлениях. Он напомнил, что министра иностранных дел в Турции назначает президент, и отметил, что «ничто не вечно под луной».

«И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку. Нам торопиться некуда, мы дома, и надолго», — заявил Умеров.

Он добавил, что отказ признавать российский статус полуострова может нанести урон экономике Турции.

«Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции», — подчеркнул он.

Крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов, в свою очередь, отметил, что в Турции есть две точки зрения по поводу полуострова. Официальная предполагает непризнание полуострова российским, а общественная прямо противоположна.

Эксперт подчеркнул, что в Турции относятся к крымским татарам как к братскому народу, и признание полуострова российским стало бы главным подтверждением этого отношения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.