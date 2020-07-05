Скончался глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

Глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец скончался в возрасте 67 лет в субботу, 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Причиной смерти стало подтвержденное заболевание коронавирусом. Цитирует «Газета.ру» пастора Анатолия Якобчука, который написал об этом на своей странице в Facebook и выразил соболезнования в связи с кончиной главы совета.

Василий Райчинец являлся президентом Международной ассамблеи христиан веры евангельской с 2010 года. Старшим епископом союза он был избран еще в 1995 году.