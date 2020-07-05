Сенатор объяснил право России предъявлять требования к Украине

Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, Украина как государство состоялась благодаря России, при этом она беспрекословно выполняет все требования со стороны США и стран Евросоюза. Цеков считает, что Зеленский плохо понимает реалии, а также призвал Украину прислушиваться к России, если она хочет стать цивилизованным и демократическим государством.

Также Цеков напомнил, что в момент объединения России и Украины в 1654 году к украинским землям относилась совсем небольшая территория, однако Россия защищала и расширяла Украину — в частности, юго-восточную и западную части страна получила благодаря воссоединению с Россией.

Таким образом сенатор ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее, 4 июля, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, заявил, что Россия не имеет права требовать что-либо от Украины.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Перед началом встречи издание Der Spiegel сообщило, что Россия требует от Украины представления проекта Конституции, в котором будет закреплен особый статус Донбасса. Кроме того, Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение механизма местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за ситуацию Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса ДНР и ЛНР, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.