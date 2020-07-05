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Штаб Байдена обвинил Трампа в попытках расколоть США

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Фото: TASS/Zuma
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В эгоизме и попытках разобщить американское общество обвинили президента США Дональда Трампа в предвыборном штабе Джозефа Байдена. Соответствующее сообщение в Twitter опубликовал в субботу, 4 июля, представитель штаба предполагаемого кандидата на пост главы государства от демократов Эндрю Бэйтс.

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«Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого, кроме его собственной выгоды, не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным», — написал он. При этом Бэйтс заверил, что Байден, в отличие от Трампа, наоборот, пытается «объединить американцев».

В пятницу вечером президент США Дональд Трамп, выступая в Южной Дакоте на праздничном мероприятии в честь Дня независимости, заявил, что сторонники «нового крайне левого фашизма» в США хотят уничтожить историю страны и «низвергнуть американскую революцию». Обратившие свой гнев на памятники «стремятся разрушить узы любви и верности», которые американцы испытывают к США и друг к другу. «Их цель — не лучшая Америка. Их цель — покончить с Америкой», — добавил он.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны объявить кандидатом на пост главы Белого дома, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24–27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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