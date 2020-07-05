На Кипре из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение распространил метеорологический департамент республики, пишет «РИА Новости».

В воскресенье, 5 июля, температура воздуха поднимется до 43 градусов во внутренних районах и до 34 градусов в горных районах.

Также отмечается, что пожарная служба объявила «красный» уровень пожарной опасности в регионе. Власти призвали жителей избегать тех действий, которые могут привести к возникновению возгорания.

Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким. Так, в западных регионах европейской части страны, а также в Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии температура будет выше нормы. В восточных регионах и Поволжье — около нормы.