Прямой эфир
Сюжет:

На Кипре из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

0
Фото: TASS/EPA/Katia Chrisodoulou
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Кипре из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение распространил метеорологический департамент республики, пишет «РИА Новости».

В воскресенье, 5 июля, температура воздуха поднимется до 43 градусов во внутренних районах и до 34 градусов в горных районах.

Также отмечается, что пожарная служба объявила «красный» уровень пожарной опасности в регионе. Власти призвали жителей избегать тех действий, которые могут привести к возникновению возгорания.

Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким. Так, в западных регионах европейской части страны, а также в Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии температура будет выше нормы. В восточных регионах и Поволжье — около нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020