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Русский музей в Петербурге будет доступен для посетителей с 15 июля

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Михайловский дворец и корпус Бенуа в Санкт-Петербурге возобновят прием посетителей 15 июля. Об этом информирует пресс-служба Русского музея.

«О дате открытий Михайловского замка, Строгановского и Мраморного дворцов мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении. Всем людям в выставочных залах придется носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м, а на входе будут измерять температуру, отмечает телеканал «78». Впервые в истории Русского музея билеты всех категорий можно приобрести только онлайн и только по сеансам. Продажи стартуют 7 июля.

Напомним, один из крупнейших китайских художников Чжан Хуань предложит Эрмитажу выбрать и включить в свою коллекцию любую из посвященных музею работ, которые будут представлены там на выставке «В пепле истории». Она откроется после снятия карантина. В интервью «Известиям» Чжан Хуань рассказал, что создал специально для российской выставки 26 произведений, в том числе «Мой Эрмитаж», «Революция перерождения», «Будда Эрмитажа» и «Дворец 10 000 душ».

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