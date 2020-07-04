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Во Франции погибла женщина после падения с аттракциона

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Фото: courrier-picard.fr
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Во Франции в парке развлечений Сен-Поль женщина выпала из тележки аттракциона «Формула 1» и скончалась. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает газета Courrier picard со ссылкой на заявление парка.

Несчастный случай произошел около 13:45 по местному времени (14:45 мск). Погибшей было 32 года.

«После прибытия на место происшествия группа пожарных совместно с бригадой службы неотложной медицинской помощи тщетно пыталась вернуть к жизни пострадавшую, которая, к сожалению, скончалась на месте», — говорится в заявлении дирекции парка, которое приводит издание.

После трагедии аттракцион и территорию вокруг закрыли, при этом сам парк продолжал работал.

Директор парка Жиль Кампьон отказался от комментариев.

В 2009 году на той же «Формуле 1» упала и разбилась насмерть 35-летняя женщина.

В марте в Омской области в Тевризе на местном аттракционе пятилетняя девочка получила травмы во время прыжков на батуте. У ребенка выявлен перелом большеберцовой кости.

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