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Яркую комету сфотографировали с борта МКС

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Фото: twitter.com/Ivan Vagner
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Самую яркую за последние семь лет комету сфотографировал с борта Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер.

Речь идет о комете C/2020 F3 (NEOWISE).

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — написал космонавт в Twitter.

Вагнер прибыл на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. В настоящее время помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

14 мая сообщалось, что новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Она находилась в 84 млн км от нашей планеты, в южном полушарии ее можно было наблюдать невооруженным глазом.

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