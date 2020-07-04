Яркую комету сфотографировали с борта МКС
Самую яркую за последние семь лет комету сфотографировал с борта Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер.
Речь идет о комете C/2020 F3 (NEOWISE).
«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — написал космонавт в Twitter.
Вагнер прибыл на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. В настоящее время помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
14 мая сообщалось, что новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Она находилась в 84 млн км от нашей планеты, в южном полушарии ее можно было наблюдать невооруженным глазом.