Яркую комету сфотографировали с борта МКС

Самую яркую за последние семь лет комету сфотографировал с борта Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер.

Речь идет о комете C/2020 F3 (NEOWISE).

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — написал космонавт в Twitter.

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

Вагнер прибыл на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16» вместе с россиянином Анатолием Иванишиным и американцем Кристофером Кэссиди. В настоящее время помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

14 мая сообщалось, что новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Она находилась в 84 млн км от нашей планеты, в южном полушарии ее можно было наблюдать невооруженным глазом.