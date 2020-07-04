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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования ДТП с участием актера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сообщения о завершении расследования по делу о ДТП с участием артиста. Об этом он сообщил 4 июля.

«Нет, (расследование по делу о ДТП. ― Ред.) еще не завершено», ― отметил он.

При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что на следующей неделе начнется ознакомление с материалами этого уголовного дела.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что расследование уголовного дела с участием актера завершились.

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Накануне Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.

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