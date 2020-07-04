Прямой эфир
Сюжет:

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина на пациентах с COVID-19

0
Фото: TASS/EPA/MARTIAL TREZZINI
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина (препарат против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное лекарство) на пациентах с подтвержденным COVID-19. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ВОЗ.

Путь к второй мировой волне: число больных COVID-19 приближается к 10 млн
В каких странах болезнь еще не достигла пика и где ограничения могут ввести по новой

«Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета по делу о солидарности прекратить испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира. Испытание солидарности было организовано ВОЗ для поиска эффективного лечения COVID-19», ― говорится в сообщении.

Согласно предварительным результатам испытаний, эти препараты практически не вызывают снижения уровня смертности от коронавируса, отметили в организации.

Накануне сообщалось, что рабочая группа Минздрава России пока не приняла окончательного решения насчет исключения гидроксихлорохина из временных рекомендаций по лечению COVID-19.

При этом ранее специалисты из российского центра «ФармаCOVID» подготовили обращение, в котором призвали к ограничению применения этого препарата для профилактики и лечения коронавируса в стране.

Ученые выяснили, что использование гироксихлорохина не только малоэффективно при COVID-19, но и небезопасно для здоровья. В частности, препарат вызывает разнообразные побочные эффекты: от тошноты и головных болей до сенсорных нарушений и сердечной недостаточности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 530 тыс. человек, вылечились — 6,4 млн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020