ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина (препарат против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное лекарство) на пациентах с подтвержденным COVID-19. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета по делу о солидарности прекратить испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира. Испытание солидарности было организовано ВОЗ для поиска эффективного лечения COVID-19», ― говорится в сообщении.

Согласно предварительным результатам испытаний, эти препараты практически не вызывают снижения уровня смертности от коронавируса, отметили в организации.

Накануне сообщалось, что рабочая группа Минздрава России пока не приняла окончательного решения насчет исключения гидроксихлорохина из временных рекомендаций по лечению COVID-19.

При этом ранее специалисты из российского центра «ФармаCOVID» подготовили обращение, в котором призвали к ограничению применения этого препарата для профилактики и лечения коронавируса в стране.

Ученые выяснили, что использование гироксихлорохина не только малоэффективно при COVID-19, но и небезопасно для здоровья. В частности, препарат вызывает разнообразные побочные эффекты: от тошноты и головных болей до сенсорных нарушений и сердечной недостаточности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 530 тыс. человек, вылечились — 6,4 млн.