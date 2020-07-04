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Хазанов находится на плановом лечении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом лечении в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, сообщила 4 июля пресс-служба московского Театра эстрады, руководителем которого является Хазанов.

«Руководство Театра эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома», — говорится в сообщении.

Ранее Хазанов сообщил, что с ним всё нормально. «Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Всё нормально со мной», — отметил артист. Он сделал это заявление после сообщений об ухудшении его здоровья.

В этот же день РЕН ТВ сообщил, что 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии.

Накануне телеканал сообщал, что к Хазанову была направлена бригада медиков. В беседе с журналистами артист заявил, что чувствует себя нормально.

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