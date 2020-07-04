Пожар в подмосковном Пушкино потушен

Пожар на текстильной фабрике в городе Пушкино Московской области потушен. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС России по региону.

«В 19:22 мск полная ликвидация пожара, погибших и пострадавших нет», ― рассказали агентству в ведомстве.

О пожаре на Кудринском шоссе в городском округе Пушкино Московской области стало известно ранее в субботу. 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания еще до прибытия на место пожарных подразделений.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 76 человек и 23 единицы спецтехники.