Число пострадавших в аварии на МКАД увеличилось до 4

В результате ДТП, произошедшего на МКАД в Москве, пострадали четыре человека. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Такую информацию передает пресс-служба столичного главка МВД в субботу, 4 июля.

«По последним данным, пострадало четыре человека»,— цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Авария произошла на 60-м км дороги в 16:50 мск. Согласно версии правоохранительных органов, водитель «Газели» во время движения по первой полосе пытался уйти от столкновения с Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе, и в итоге столкнулся с Mercedes, ехавшим по третьей полосе дороги.

Ранее в этот же день уходящий от столкновения автомобиль сбил восемь человек в Омске. ДТП произошло по улице 24-й Северной. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.