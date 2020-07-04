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Число пострадавших в аварии на МКАД увеличилось до 4

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате ДТП, произошедшего на МКАД в Москве, пострадали четыре человека. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Такую информацию передает пресс-служба столичного главка МВД в субботу, 4 июля.

«По последним данным, пострадало четыре человека»,— цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Авария произошла на 60-м км дороги в 16:50 мск. Согласно версии правоохранительных органов, водитель «Газели» во время движения по первой полосе пытался уйти от столкновения с Audi, которая выезжала с Рублево-Успенского шоссе, и в итоге столкнулся с Mercedes, ехавшим по третьей полосе дороги.

Ранее в этот же день уходящий от столкновения автомобиль сбил восемь человек в Омске. ДТП произошло по улице 24-й Северной. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести.

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