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Глава WADA назвал правильным решение восстановить в правах РУСАДА в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было правильным решением. Об этом в субботу, 4 июля, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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«Время показало, что восстановить РУСАДА было правильным решением. Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьи дисквалификации можно ожидать», ― цитирует его портал The First News.

30 апреля 2020 года WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, попавших под подозрение в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории. Сообщалось о 57 подозрительных случаях в данных, извлеченных из московской лаборатории в 2014 и 2019 годах.

В сентябре 2019 года Россию заподозрили якобы в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, из-за чего была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующим кодексу WADA.

20 сентября 2018 года WADA восстановило в правах РУСАДА. При этом было принято решение, что до 31 декабря 2018 года должен быть предоставлен доступ к данным московской лаборатории.

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