Российский борец Карелин выразил соболезнование семье Нурмагомедова

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и Герой России Александр Карелин в субботу, 4 июля, выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался накануне на 58-м году жизни.

Он отметил, что сыну покойного, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, вдвойне тяжело, так как он потерял не только отца, но и тренера.

«Всегда тяжело потерять тренера, еще тяжелее потерять отца, — цитирует Карелина «РИА Новости». — А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю соболезнования родным и близким».

Карелин выразил уверенность, что преодолеть горе Нурмагомедову поможет спорт, так как именно в нем он «найдет успокоение».

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.

Свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта Олег Матыцин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.

Адбулманап был госпитализирован в Махачкале в середине апреля. Через некоторое время у него у него диагностировали пневмонию. Затем его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его 57-летнего отца был выявлен COVID-19.