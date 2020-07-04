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Захваченный экс-схиигуменом Сергием монастырь на Урале открыт для посещения

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Серднеуральский женский монастырь, на территории которого находится экс-схиигумен Сергий (Романов), известный своими высказываниям о коронавирусе, открыт для посещения прихожанами. Об этом в субботу, 4 июля, заявил его представитель Всеволод Могучев.

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«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», ― написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в этот день стало известно, что бывший схиигумен Сергий отказался покидать монастырь. При этом днем ранее сообщалось, что эта территория вновь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары

3 июля суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, и признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал призывать граждан не соблюдать карантинный режим, ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией, а самоизоляцию — беззаконием. 27 апреля епархиальными властями Сергий был запрещен в служении.

16 июня схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию.

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