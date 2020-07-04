В МИД РФ заявили о соблюдении Москвой моратория на ядерные испытания

Москва строго придерживается моратория на ядерные испытания и выполняет положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на то что данный документ не вступил в силу, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

«В отличие от США мы ратифицировали его 20 лет назад и успешно выполняем. При этом исходим из того, что любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут и должны быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу», — отметили в ведомстве.

В МИДе добавили, что американские претензии о том, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, не подкрепляются какими-либо доказательствами. «Сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще. Подчеркиваем: Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким «стандартам США» в области ядерных испытаний», — говорится в сообщении.

В министерстве считают, что инсинуации вброшены с целью отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США отказались от ратификации договора и поставили его на грань полного развала. «Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ», — заключили в МИДе.

Утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения Россией обязательств по договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях, строятся на ложных «посылах», добавили в ведомстве и отметили, что до тех пор, пока США не ратифицировали данный документ, обсуждать с Вашингтоном проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний является контрпродуктивным.

Ранее 4 июля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что американские разведчики в Афганистане занимаются наркоторговлей международного уровня.