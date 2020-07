В МИД РФ рассказали о связи разведки США с международным наркотрафиком

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в субботу, 4 июля, после обвинений в адрес Москвы в заговоре с талибами заявил, что американские разведчики в Афганистане занимаются наркоторговлей международного уровня.

Дипломат отметил, что американские самолеты совершают перелеты из афганских городов Кандагар и Баграм в разные точки мира, в том числе в Германию и Румынию, и их никто не проверяет. При этом, по его словам, об этом известно всем.

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. <…> Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) вознаграждения за противодействие США. Затем газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

Представители американской разведки, в свою очередь, 29 июня назвали подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными. Главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в тот же день заявил о проверке опубликованных сведений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал утверждения американских СМИ, назвав их ложными. МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы.

3 июля газета The New York Times сообщила, что разведка США доложила администрации Белого дома об отсутствии прямых доказательств приписываемых Москве попыток предлагать денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих представителям радикального движения «Талибан» в Афганистане.