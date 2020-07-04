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Банду «крышевателей» поймали в Башкортостане

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Фото: МВД РФ
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Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Башкирии задержали банду неоднократно судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления злоумышленников, которые пытались насильно «крышевать» предпринимателей городов Уфы и Октябрьского. Об этом в субботу, 4 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Главарем преступной группы, как отметили в полиции, являлся 27-летний украинский рецидивист. Он приехал в Октябрьский после того, как правоохранители в июле 2019 года задержали так называемого местного смотрящего, и попытался занять доминирующее положение в криминальных кругах города и Туймазинского района.

«Он заявлял, что придерживается норм и правил, принятых в криминальной среде, и имеет определенный авторитет среди ранее судимых. Деятельность своей группы он намерен организовать на основе криминальной — воровской — идеологии», — отметили в ведомстве.

По данным следователей, с ноября 2019 по май 2020 года жертвами банды стали несколько предпринимателей, работавших в сферах торговли продуктами, мебелью, запчастями и топливом.

Им злоумышленники угрожали расправой, если бизнесмены регулярно не будут отдавать до 50% от выручки. В случае отказа задержанные применяли к своим жертвам насилие и портили их имущество.

Как уточнили в ведомстве, члены группы поджигали личные постройки несогласных предпринимателей, устраивали ДТП, чтобы повредить их авто.

«Действия группы отличались дерзостью, а своим жертвам злоумышленники заявляли, что не боятся правоохранительных органов. В результате некоторые из предпринимателей прекратили заниматься коммерческой деятельностью», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении подозреваемых правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вымогательствах, сопряженных с угрозами применения насилия или уничтожения имущества, совершенных организованной группой.

В ходе обысков в квартире главаря и одного из его сообщников оперативники обнаружили травматическое оружие, которые те использовали для совершения своих преступлений. Все задержанные арестованы.

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